ماذا أبلغ رئيس جهاز أمني مُستشاراً عن "موجة الجنون"؟

أبلغ رئيس جهاز أمني مستشاراً مقرباً منه أنه لن يتجاوب أبداً مع "موجة الجنون"، كما أسماها، والتي تقوم بها شخصية قضائية"، قائلاً : لسنا مستعدين للدخول في الزواريب السياسية والنكد السياسي والإنتقام الكيدي والخلاف القضائي. في هذه المرحلة الدقيقة مهمتنا واضحة، وهي التنسيق مع كافة الأجهزة من أجل تحقيق الأمن الإستباقي والحفاظ على السلم الأهلي، ولن ندخل في الصراعات السياسية وسنبلغ رؤساءنا بهذا الأمر.

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وفي سياق متصل، توقّفت مصادر سياسية عند الخطوة المرتقبة للقاضية غادة عون المرتبطة باستدعاء مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا للإستماع إلى إفادته بشأن ملفات مختلفة، وجدت "تقاعساً في العمل عليها" من قبل الجهاز الأمني.

واعتبرت المصادر أنّ هذا الأمر قد يكونُ بمثابة "بروباغندا" جديدة من عون للإشارة إلى أنها استطاعت أن تستدعي مدير جهازٍ أمني هو في الأساس يواكبها في تحرّكاتها السابقة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ومن المقرّر أن تستمع عون اليوم الى المدير العام الإقليمي لجبل لبنان في جهاز أمن الدولة العقيد مروان صافي، على خلفية ما اعتبرته "استدعاءات عديدة لم يتم تنفيذها".