بين معوّض ونوّاب "حزب الله".. ما الذي جرى مؤخراً؟

تبيّن مؤخراً أنّ تواصلاً حصل بين النائب ميشال معوّض ونوابٍ من "حزب الله" وذلك تحت قبّة البرلمان.

وفسّرت مصادر سياسيّة هذا الأمر بـ"العادي"، موضحةً أنَّ أغلب النواب، سواء المتخاصمين أو المتقاربين، يُفعّلون الحوار في ما بينهم على قاعدة "الزمالة" والإلتقاء في سبيل العمل التشريعي.

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ولفت المصادر إلى أن التواصل بين معوّض ونواب "حزب الله" لن يغير من المواقف شيئاً، وأضافت: "كل جهة لديها موقفها، والكلام في البرلمان لا يعني تقارباً سياسياً أو تغيراً في نمط التعاطي مع استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بل على العكس تماماً.. وحالياً، فإن الأفق مسدود رئاسياً بانتظار انتهاء عطلة الأعياد لمعرفة ما سيجري".