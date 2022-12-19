على صعيد الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ هناك إمكانية لمصرف لبنان، اليوم، بأن يرفع سعر الدولار على منصّة "صيرفة" ليصبح عند حدود الـ31 ألف ليرة، وأضافت: "في الوقت نفسه، فإن سعر الدولار قد يبقى على حاله عند حدود الـ30800 ليرة لبنانية، لكن مختلف المؤشرات تُظهر أن هذا الرقم لن يبقى مستقراً فترة طويلة، وإن لم يتغير اليوم فإنه سيتبدل حُكماً خلال الأيام القليلة المقبلة".

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واعتبرت المصادر أنّ أغلب الأرقام تشيرُ إلى أنّ التداول على منصة "صيرفة" تبدّل عن المراحل السابقة، ما يطرح تساؤلات جديدة عن الجهات التي توفر لها دولاراتٍ في الوقت الحالي.