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لبنان

مرشحة تتهرّب من دفع "المستحقات الانتخابية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-12-2022 | 03:45
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على رغم مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات النيابيّة، لم تدفع مرشّحة في إحدى أبرز دوائر جبل لبنان الإنتخابية، المتوجّبات الماليّة لرئيسة وأعضاء فريق عملها الذي رافقها على مدى شهرين، وكذلك للمندوبين الذين مثّلوها في أقلام الإقتراع.
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وعمدت  المرشحة إلى قطع التواصل نهائياً مع فريقها، وتروّج أن المستحقّات الماليّة وصلت لأعضاء الفريق.
وعُلِم أنّ ثمة دعوى قضائيّة سيتمّ رفعها بحقّها في الأيّام المقبلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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