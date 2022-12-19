الطقس الدافئ لن يستمر.. أمطار وثلج وعواصف رعدية في هذا الموعد

أشار الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية الى انه بعد الاستقرار الجوّي الذي دام حوالي اسبوع، يعود الطقس مع بداية فصل الشتاء الى ممطر ومثلج وبارد، مع عواصف رعدية
تشكل منخفض جوّي بين قبرص ولبنان اعتبارا من صباح يوم الاربعاء ويبدأ تأثيره على المناطق الساحلية والداخلية قبل الظهر، ويشتد نشاط الامطار خلال المساء وصباح الخميس، مع تساقط محلّي للبرد وعواصف رعدية
يترافق هذا الوضع مع تدني بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج فوق 1700متر ليل الاربعاء وصباح الخميس، وللخط الساحلي النسبة الاولى من الامطار ؛من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب،
ويكون الطقس يوم الاثنين مشمس ودافئ مع 23 درجة ساحلاً، ويوم الثلاثاء مشمس ودافئ مع 22 درجة ساحلاً و ذلك، بسبب الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة القادمة من شبه الجزيرة العربية
على ان يتحول يوم الاربعاء اي اول يوم من فصل الشتاء، الى ممطر قبل الظهر مع عواصف رعدية بخاصة في ساعات المساء بنسبة 45%، وتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1700متر بين السلسلة الشرقية والجبال الغربية.
الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 16 ليلاً
في البقاع: 20 نهاراً و 10 ليلا
على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 11 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 03 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1020hpa
الرطوبة: 60% يوم الاثنين
حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 22 درجة