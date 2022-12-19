الطقس الدافئ لن يستمر.. أمطار وثلج وعواصف رعدية في هذا الموعد

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أشار الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية الى انه بعد الاستقرار الجوّي الذي دام حوالي اسبوع، يعود الطقس مع بداية فصل الشتاء الى ممطر ومثلج وبارد، مع عواصف رعديةتشكل منخفض جوّي بين قبرص ولبنان اعتبارا من صباح يوم الاربعاء ويبدأ تأثيره على المناطق الساحلية والداخلية قبل الظهر، ويشتد نشاط الامطار خلال المساء وصباح الخميس، مع تساقط محلّي للبرد وعواصف رعديةيترافق هذا الوضع مع تدني بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج فوق 1700متر ليل الاربعاء وصباح الخميس، وللخط الساحلي النسبة الاولى من الامطار ؛من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب،ويكون الطقس يوم الاثنين مشمس ودافئ مع 23 درجة ساحلاً، ويوم الثلاثاء مشمس ودافئ مع 22 درجة ساحلاً و ذلك، بسبب الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة القادمة من شبه الجزيرة العربيةعلى ان يتحول يوم الاربعاء اي اول يوم من فصل الشتاء، الى ممطر قبل الظهر مع عواصف رعدية بخاصة في ساعات المساء بنسبة 45%، وتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق 1700متر بين السلسلة الشرقية والجبال الغربية.الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و 16 ليلاًفي البقاع: 20 نهاراً و 10 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 11 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 03 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1020hpaالرطوبة: 60% يوم الاثنينحالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 22 درجة