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لبنان

عن وضع الدولار في لبنان.. إليكم ما كشفه خبيرٌ بارز!

Lebanon 24
19-12-2022 | 02:14
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أكّد الخبير الاقتصاديّ البروفسور جاسم عجاقة أنّ المضاربة أدت إلى رفع سعر الدولار في السّوق الموازية، مشيراً إلى أنه "لا سقف لدخول دولاراتٍ تساهم في لجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أوضح عجاقة أنه "لا يمكن لمصرف لبنان أن يتدخل في ضبط السوق نظراً لانخفاض الاحتياطي لديه، إنما تدخله بات في إطار تجفيف السوق من الليرة اللبنانية". 
 
وردًّا على سؤال حول التّخوّف من انفجار اجتماعي، لفت عجاقة إلى أنّ هناك مساعدات خارجية بواسطة جمعيات خارجية وهناك مساعدات داخلية من خلال جمعيات محلية وأنّ قسمًا من القطاع الخاص يحصل على راتبه بالدولار"، وقال: "الزيادات على رواتب القطاع العام قد ذابت من دون أن نستبعد سوء وضع العاملين إذا لم يتلقّوا الدعم الكافي".
 
 
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