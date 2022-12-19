الجيش ينتشرُ بكثافة في صيدا.. ما السّبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنَّ الجيش ينفذ انتشاراً كثيفاً في محيط مستشفى حمود بمدينة صيدا.

وبحسب المعلومات، فإنّه من المرجح أن يكون هذا الانتشارُ مرتبطاً بوجود أحد الجنود الإيرلنديين من قوات "اليونيفيل" داخل المستشفى، وذلك عقب إصابته بالحادثة التي استهدفت دوريّة للقوات الدولية في منطقة العاقبية - جنوب لبنان، قبل أيّام.

Advertisement

وتُرجح المصادر أن يزور المستشفى وفد من "اليونيفيل" وفريق التحقيق الإيرلندي الذي وصل، أمس إلى بيروت، لمواكبة التحقيقات بحادثة العاقبية، والإطلاع على شهادة جريح قوات "اليونيفيل".