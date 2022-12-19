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لبنان

الجيش ينتشرُ بكثافة في صيدا.. ما السّبب؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 03:14
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنَّ الجيش ينفذ انتشاراً كثيفاً في محيط مستشفى حمود بمدينة صيدا.
وبحسب المعلومات، فإنّه من المرجح أن يكون هذا الانتشارُ مرتبطاً بوجود أحد الجنود الإيرلنديين من قوات "اليونيفيل" داخل المستشفى، وذلك عقب إصابته بالحادثة التي استهدفت دوريّة للقوات الدولية في منطقة العاقبية - جنوب لبنان، قبل أيّام.
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وتُرجح المصادر أن يزور المستشفى وفد من "اليونيفيل" وفريق التحقيق الإيرلندي الذي وصل، أمس إلى بيروت، لمواكبة التحقيقات بحادثة العاقبية، والإطلاع على شهادة جريح قوات "اليونيفيل". 
 
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