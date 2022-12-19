لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر

من المتوقع أن تشهد مختلف المصارف اعتباراً من اليوم الإثنين زحمةً خانقة بسبب قيام بعض المصارف بمنح زبائنها إمكانية سحب إيداعات "صيرفة" وأيضاً الزيادة على الرواتب التي أقرّت لموظفي القطاع العام والعسكريين.

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وفي السياق، فقد نفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" الحديث الذي انتشر مؤخراً عن أنّ المصارف لن تمنحَ الموظفين الزيادات بالدولار الأميركي، مؤكدة أنّ هذا الأمر عارٍ من الصحة والسحوبات بالعملة الصعبة مستمرّة غداً وبشكل متواصل.