وزير الدفاع يزور الوحدة الايرلندية في اليونيفيل

وصل وزير الدفاع الوطني موريس سليم الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل لتقديم واجب العزاء، وعقد فاجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو و قائد الكتيبة الإيرلندية وضباطها في حضور سفيرة ايرلندا في مصر ولبنان نوالا اوبرين.

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