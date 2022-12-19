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لبنان

وزير الدفاع يزور الوحدة الايرلندية في اليونيفيل

Lebanon 24
19-12-2022 | 03:29
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وصل وزير الدفاع الوطني موريس سليم الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري - قضاء  بنت جبيل لتقديم واجب العزاء، وعقد فاجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو و قائد الكتيبة الإيرلندية وضباطها في حضور سفيرة ايرلندا في مصر ولبنان نوالا اوبرين.
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