مصطفى حمدان: أطلقوا سراح الموقوفين من سجون القضاء الأعلى

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إعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أن "بيان مجلس القضاء الأعلى هو قيمة ناقصة، وليست مضافة، وطنيا وإنسانيا وقضائيا".وأضاف: "أثبت بيانهم وتبرير تقاعسهم، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، التي تتصل بشؤون المواطنين، إنسانيا وقانونيا لعدم كفاية معاشاتهم، وكأنهم هم طبقة من الأسياد، وعموم الشعب اللبناني هم من المعثرين والمشحرين".وقال: "إن خطورة التبرير من مجلس القضاء الأعلى يصب في خانة خرق الدستور، لكل الشعب اللبناني، في ما يتعلق بحقه في العدالة ومصيره في العيش الكريم".يا أهالي الموقوقين، إن قضاة لبنان يتحملون مسؤولية استمرار احتجاز أبنائكم تعسفيا، لأنهم يتهربون من بت ملفات المتهمين في السجون والنظارات، قضائيا وإنسانيا حتى تعطيهم دولة اللا دولة المذهبية الطائفية أموالكم، وهم عاجزون عن ملاحقة زعماء المذاهب والطوائف الحاكمين، الذين عينوهم، لأنهم سرقوا المال العام، وهم يدعون استقلالية وسلطة قضائية بعيدة عن المحاصصة، في شؤون الحكم اللبناني".وختم: "أطلقوا سراح الموقوفين من سجون القضاء الأعلى".