وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة شقير زار جامعة الروح القدس

زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، يرافقه وفد ضمّ رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب جامعة الروح القدس – الكسليك، تلبية لدعوة من رئيسها الأب طلال هاشم.

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وجرى خلال اللقاء البحث في الوضع الأكاديمي والتعليمي وسبل التعاون بين الهيئات والجامعة، بما يخدم القطاع التعليمي بشكل عام والطلاب بشكل خاص، في حضور مدير المكتبة العامة في الجامعة الأب جوزيف مكرزل، عميد كليّة الهندسة الدكتور جوزيف الأسد، مستشارة رئيس الجامعة للعلاقات الاستراتيجية الدكتورة زينا زيدان والإعلامي موريس متى.

ورحّب الأب طلال هاشم بالوفد مشيدًا بجهود شقير والهيئات الاقتصادية وبأعمالهم المُثمرة لما فيه خير القطاعيْن الأكاديميّ والاقتصادي وبجهودهم الحثيثة التي تحدث فرقًا في المجتمع وتساهم في تطويره.

من جهته، أعرب شقير عن فخره بهذه الزيارة لجامعة عريقة تمتد جذورها في تاريخ لبنان. وقال: "نحن نؤكد اهتمامنا ومسؤوليتنا تجاه قطاع التعليم في لبنان كقطاع جوهري وكركيزة من الركائز الأساسية للبنان ولهويته ولمستقبل شبابه، لأنه مهما خسرنا على المستوى الاقتصادي يمكن أن يعوَّض في سنين معدودة، لكن إذا خسرنا التعليم ومستوانا التعليمي، فهذا لا يمكن تعويضه في المدى المنظور".

وشدّد على ضرورة تركيز الجميع من معنيين ومسؤولين على دعم قطاع التعليم، وذلك لإبقاء لبنان مركزًا مميزًا للتعليم في المنطقة، خصوصًا أن التّربية والتّعليم الجامعيّ هما من ركائز هويته ونجاح وريادة شبابه في لبنان وفي كل العالم.