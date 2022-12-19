Advertisement

لبنان

كركي جدد دعوته الالتزام بالتعرفات الجديدة: 37 مليار للمستشفيات والأطباء

Lebanon 24
19-12-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1021386-638070539709956956.jpg
Doc-P-1021386-638070539709956956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  قرارا حمل الرقم 1429 بتاريخ 2022/12/19 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر كانون الأول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لكي يتمكن المعنيون من قبض مستحقاتهم قبل الأعياد المجيدة الميلاد ورأس السنة الميلادية".
Advertisement
 
وفي سياق متصل،أشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، الى ان الدكتور كركي، جدد دعوته الى المستشفيات "كي تلتزم بالتعرفات الطبية والاستشفائية الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية مبالغ بها تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء.
 
وطالب  كركي الدولة اللبنانية، بدفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت لغاية نهاية العام 2021 الـ 5000 مليار ل ل. والأموال المرصودة له والمتبقية له من  الموازنة العامة للعام 2022 ، قبل نهاية العام الحالي، وذلك على ضوء الوعد الذي تلقاه المدير العام ورئيس الإتحاد العمالي العام مؤخرا من معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل واستنادا إلى قرار معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتصفية هذه المستحقات، من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2022-12-19
06:00 | 2022-12-19
04:00 | 2022-12-19
08:05 | 2022-12-19
07:53 | 2022-12-19
07:40 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website