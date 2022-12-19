كركي جدد دعوته الالتزام بالتعرفات الجديدة: 37 مليار للمستشفيات والأطباء

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 1429 بتاريخ 2022/12/19 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر كانون الأول 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لكي يتمكن المعنيون من قبض مستحقاتهم قبل الأعياد المجيدة الميلاد ورأس السنة الميلادية".وفي سياق متصل،أشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، الى ان الدكتور كركي، جدد دعوته الى المستشفيات "كي تلتزم بالتعرفات الطبية والاستشفائية الجديدة التي صدرت عن إدارة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية مبالغ بها تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء.وطالب كركي الدولة اللبنانية، بدفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والتي تجاوزت لغاية نهاية العام 2021 الـ 5000 مليار ل ل. والأموال المرصودة له والمتبقية له من الموازنة العامة للعام 2022 ، قبل نهاية العام الحالي، وذلك على ضوء الوعد الذي تلقاه المدير العام ورئيس الإتحاد العمالي العام مؤخرا من معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل واستنادا إلى قرار معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتصفية هذه المستحقات، من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية".