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لبنان

تعميم مهمّ لوزارة البيئة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 06:42
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين البيان الآتي:

"نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/12/2022، التعميم رقم 4/1 تاريخ 17/11/2022 الصادر عن وزارة البيئة بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة، والتي اعدّتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وهي عبارة عن مجلّدين:
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المجلّد رقم 1: نطاق المشروع (63 صفحة)

المجلّد رقم 2: متطلّبات – جداول – نماذج (16 صفحة) وذلك للاستئناس بها من قبل البلديّات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين في إطار جهودهم لتحسين إدارة النفايات الصلبة على الصعيد المحلّي، تطبيقاً للامركزية ومبدأ الحلول التي نصّت عليها المادة 9 من القانون 80/2018 حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. مع الإشارة إلى أنّ هذا التعميم لا يحلّ بأي شكل من الأشكال مكان الرقابة السابقة و/أو اللاحقة لديوان المحاسبة وفق القوانين والأنظمة المرعيّة.

يأتي هذا التعميم من ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها وزارة البيئة لتوفير شروط تطبيق اللامركزية في إدارة النفايات الصلبة، كما نصّ القانون المذكور. وستعلن عن المبادرات الأخرى تباعاً، المالية منها (مثل تأمين الهبات وقوننة موضوع استرداد الكلفة)، والتقنية (تقوية القدرات)، والتوعوية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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