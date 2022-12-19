ابراهيم عرض التطورات مع سفير اسبانيا

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو JESUS SANTOS AGUADO في زيارة تعارف، وعرض معه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وسبل التنسيق والتعاون بين السفارة الإسبانية والمديرية العامة للأمن العام.

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