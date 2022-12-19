في هذا التاريخ.. دعوة من قوى الامن لكافة المواطنين

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين، والجمعيّات، والمنظّمات الأهليّة، لحضور حفل موسيقيّ تحييه موسيقى قوى الأمن في مجمّع نهاد نوفل للرياضة والمسرح-زوق مكايل، بالتعاون مع بلديّة زوق مكايل، في الساعة 7،00 مساءً من يوم الجمعة 23/12/2022.علمًا أنّ الدعوة عامّة، والدخول مجاني.كما تتمنّى هذه المديريّة العامّة على الأطفال الذّين يعزفون على آلات موسيقيّة محمولة اصطحابها معهم.