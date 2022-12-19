استمرار اعتصام فوج اطفاء طرابلس وموظفي اتحاد بلديات الفيحاء

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استمر لليوم الثالث عشر على التوالي حراك فوج اطفاء طرابلس وعمال وموظفي اتحاد بلديات الفيحاء للمطالبة بانصافهم ودفع رواتبهم .وفي خلال اعتصام صباح اليوم اكد رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد "ضرورة الافراج السريع عن الرواتب المجمدة بسبب خلافات بين الاتحاد، وبلدية طرابلس ويدفع فيها الثمن الفقير والموظف والعامل" .وقال : "لقد رفع العمال اليوم صوتهم مجددا وتوجهوا هذا المرة إلى مسؤولين حزبيين بعد أن ذهبت محاولاتهم في السابق ونداءاتهم هباء منثورا . وأنني أتوجه باسمهم الى وزير الداخلية بسام مولوي لتوفير سلفة للاتحاد لتلبية احتياجات العمال" .وختم:" كما لا بد من إيجاد حل نافع لمشكلة الاتحاد بإعادة الصلة الوثيقة بينه وبين بلدية طرابلس".