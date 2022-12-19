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لبنان

بعد شهر ونصف.. توقيف سجين فار

Lebanon 24
19-12-2022 | 07:40
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أفادرت مراسلة "لبنان 24" انّه بعد عمليات رصد ومتابعة من قبل شعبة المعلومات مكتب حلبا، تم توقيف الفار من سجن اميون المدعو أ. ع. في بلدة ببنين عكار.

يذكر بأن الموقف كان قد فر من سجن أميون منذ حوالي الشهر والنصف.
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سجن

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