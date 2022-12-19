بعد شهر ونصف.. توقيف سجين فار

أفادرت مراسلة "لبنان 24" انّه بعد عمليات رصد ومتابعة من قبل شعبة المعلومات مكتب حلبا، تم توقيف الفار من سجن اميون المدعو أ. ع. في بلدة ببنين عكار.



يذكر بأن الموقف كان قد فر من سجن أميون منذ حوالي الشهر والنصف.

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