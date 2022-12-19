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لبنان

"الكوليرا" على طاولة لجنة التربية.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
19-12-2022 | 08:05
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عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي.
وقال رئيس اللجنة النائب مراد بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم في لجنة التربية خطة وزارة التربية والتعليم العال لمكافحة وباء الكوليرا الذي يهدد طلابنا. وكان على جدول الاعمال التحقيقات التي قامت بها الوزارة في ما يخص مدرسة طرابلس، واتفقنا على استكمالها مع لجنة الاشغال التي تتولى التحقيق".
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وأضاف: "أدخلنا نقطتين: الاولى لها علاقة باضراب الاساتذة ومطالبهم المحقة، واتفقنا ان نطلب وضع العقد الكامل الذي كان في لجنة التربية السابقة بندا اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية للحصول. وسأطلب من روابط الهيئة التعليمية ان يجتمعوا معنا في لجنة التربية لمعرفة القوانين التي نستطيع ان نساعدهم فيها والحوافز التي يطالبون بها، ويفترض بنا ان نتعاون جميعا من اجل إكمال العام الدراسي لأن لا ذنب لطلابنا في ما يحصل من جراء الوضع الاقتصادي في البلد، ومطالب الاساتذة محقة وسنساعد بعضنا، وسنكون الى جانبهم لنرى كيف يمكن ان نحصل حقوقهم، وفي الوقت نفسه، سنكون مع الطلاب لأن لبنان في حاجة الى الاجيال المقبلة، وعلينا ان نتعاون مع بعضنا البعض".
المصدر: الوكالة الوطنية
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