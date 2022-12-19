18
o
بيروت
19
o
طرابلس
1
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الكوليرا" على طاولة لجنة التربية.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
19-12-2022
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي.
وقال رئيس اللجنة النائب مراد بعد الجلسة: "ناقشنا اليوم في لجنة التربية خطة وزارة التربية والتعليم العال لمكافحة وباء الكوليرا الذي يهدد طلابنا. وكان على جدول الاعمال التحقيقات التي قامت بها الوزارة في ما يخص مدرسة طرابلس، واتفقنا على استكمالها مع لجنة الاشغال التي تتولى التحقيق".
Advertisement
وأضاف: "أدخلنا نقطتين: الاولى لها علاقة باضراب الاساتذة ومطالبهم المحقة، واتفقنا ان نطلب وضع العقد الكامل الذي كان في لجنة التربية السابقة بندا اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية للحصول. وسأطلب من روابط الهيئة التعليمية ان يجتمعوا معنا في لجنة التربية لمعرفة القوانين التي نستطيع ان نساعدهم فيها والحوافز التي يطالبون بها، ويفترض بنا ان نتعاون جميعا من اجل إكمال العام الدراسي لأن لا ذنب لطلابنا في ما يحصل من جراء الوضع الاقتصادي في البلد، ومطالب الاساتذة محقة وسنساعد بعضنا، وسنكون الى جانبهم لنرى كيف يمكن ان نحصل حقوقهم، وفي الوقت نفسه، سنكون مع الطلاب لأن لبنان في حاجة الى الاجيال المقبلة، وعلينا ان نتعاون مع بعضنا البعض".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
03:15 | 2022-12-19
19/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
09:40 | 2022-12-19
19/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
08:00 | 2022-12-19
19/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟
Lebanon 24
في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟
16:28 | 2022-12-18
18/12/2022 04:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:41 | 2022-12-19
19/12/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2022-12-19
الجيش أحرز المركز الأول في بطولة لبنان للمصارعة الحرة والرومانية - درجة أولى
14:34 | 2022-12-19
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
14:26 | 2022-12-19
في روميه.. البلدية تضبط عملية سرقة أسلاك كهربائيّة
13:47 | 2022-12-19
ما لم يُكشف عن حادثة العاقبيّة.. حديثٌ عن فيديوهات مؤلمة ومخاوف من "عنف"!
13:41 | 2022-12-19
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:17 | 2022-12-19
الجيش يتحرّك.. ما جديد قضية السجناء الفارّين من سجن جب جنين؟
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
19/12/2022 22:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
19/12/2022 22:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
19/12/2022 22:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact