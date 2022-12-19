9 نواب تقدموا باقتراح قانون موحد للاحوال الشخصية بالتعاون مع "كفى"

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قدم النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة اقتراح قانون موحدا للاحوال الشخصية بالتعاون مع منظمة "كفى"، في مؤتمر صحافي عقدوه في مجلس النواب.وقالت النائبة يعقوبيان: "قدمنا ككتل نيابية قانونا موحدا للاحوال الشخصية، شعب واحد يكون لديه قانون واحد. هذا الأمر في لبنان أصبح مهما جدا اكثر من اي وقت مضى. نحن نعرف ان هناك تنوعا مذهبيا وطائفيا في لبنان، هذا القانون لا يمنع بأي شكل من الاشكال العودة الى المحاكم الروحية الموجودة، لكنه يلزم اللبنانيين جميعا بقانون واحد، ولذلك لم يكن اختياريا وانما هو الزامي".وتابعت: "تحدثنا مع "كفى" ومنظمات اخرى بأن نذهب الى قانون اختياري، واخترنا ان نذهب الى قانون الزامي. نعرف كم هي الصعوبات وكم سيدخل هذا القانون الى بازار في المجلس النيابي. وأتمنى على اللبنانيين ان يفكروا اذا بقينا بالقوانين السائدة وبوضع النساء والمواطن اللبناني وبمعاناتهم".وأوضحت يعقوبيان ان "هذا القانون يؤدي الى انصهار وطني، ويؤدي فعلا للوصول الى شعب واحد بحقوقه المدنية دون اي فروقات. هذا القانون لا يمنع ان يمارس كل واحد ايمانه كما يرتاح، لكنه يتعلق بأحوالنا كمواطنين وبالعيش معا، واعتقد انه سيكون فجر جديد للبنان اذا تم اقراره".من جهته، نوّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب الجميّل باقتراح قانون الاحوال الشخصية الموحد الذي تم تسجيله بعدما وقّع عليه مع نواب آخرين وبالتعاون مع جمعية كفى، معتبراً انه يهدف الى "عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقية".وقال: "منذ اكثر من 50 سنة تقدم حزب الكتائب بقانون الزواج المدني، واليوم نجدد عهدنا ومشروعنا الذي التزمنا به تجاه اللبنانيين بهذا القانون الذي لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب انما يحمي النساء والرجال والاطفال من الاساءة والارتكابات التي يعانون منها".وأكد "ان كتلة الكتائب وسائر النواب سيعملون على تحويل اقتراح القانون هذا الى واقع، علما ان مواجهات كبيرة سوف تعاكسنا"، شاكراً "جمعية كفى التي نعمل معها منذ فترة طويلة". وقال: "نتمنى ان نترجم هذه الوحدة الموجودة حول هذه الطاولة الى إنجاز داخل المجلس النيابي بما يحمل ذلك من فائدة لكل اللبنانيين".وأوضح ان "هذا القانون لا يمنع ان يتزوج أي شخص زواجا دينيا ويعيش ايمانه في الوقت عينه، ولكن في مطلق الاحوال على المواطن اللبناني ان يكون لديه ضمانات وان يؤمنها له القانون اللبناني كانسان ومواطن لديه حقوق خاصة به بمعزل عن طائفته".وشدد الجميّل على "أهمية ارساء حوار جدي حيال هذا القانون"، مستشهداً بموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي سبق واكد انه "ليس لديه اي اشكالية مع الزواج المدني الاختياري"، مشيرا الى ان "ابواب النقاش لا تزال مفتوحة والمطلوب ان يربح اللبناني لا ان يخسر، كما اننا لا نلغي حق اي احد بالزواج الديني ".من جهته، قال النائب عقيص: "أريد ان اضيف، ان الاقتراح المقدم لا علاقة له بالسياسة ولا بالدين، له علاقة بالمواطنة. وأحذر من شيطنة هذا القانون، نحن لا نستفز احد. هذا الاقتراح هو لعصرنة حياة المواطن ولتسهيل حياته ونحن لسنا اول دولة عربية تخطو في هذا الاتجاه".واعتبر النائب البستاني "ان هذه المبادرة مهمة"، متمنيا "ان يصبح قانون الزواج المدني الزاميا".