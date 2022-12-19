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لبنان

الجيش يدهم في القصير الحدودية... ويوقف 3 مطلوبين

Lebanon 24
19-12-2022 | 08:50
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 نفذ الجيش اللبناني بالتعاون مع مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة القصر الحدودية اسفرت عن توقيف كل من (ف.ج) و شقيقها (ح.ج) ،وهما مطلوبان  بمذكرات توقيف عدة بقضايا سرقة سيارات وتجارة مخدرات وعمليات الخطف. 
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كما تمكن الجيش من توقيف (ح.ح.ح) المطلوب بعشرات مذكرات التوقيف بقضايا سرقة و سلب واطلاق نار ضد مواطنين.  وقد تم اقتياد الموقوفين للتحقيق باشراف القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية
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