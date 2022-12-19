18
o
بيروت
19
o
طرابلس
1
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المكاري من عين التينة: السياسة في اجازة لاسبوعين
Lebanon 24
19-12-2022
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
واستقبل الرئيس بري وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، اضافة الى شؤون اعلامية، سيما تلك المتصلة باعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023.
Advertisement
وقال المكاري بعد اللقاء : "تشرفنا اليوم، بلقاء دولة الرئيس نبيه بري للتشاور في الشأن السياسي والاوضاع في البلد وشؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد، لانه كما يرى الجميع ان البلد ليس بخير. وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم، أعتقد الآن أن السياسة في إجازة لأسبوعين، على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجا بعد رأس السنة" .
أضاف المكاري :"الأمر الآخر الذي تم بحثه مع دولة الرئيس، هو إعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي سنة 2023 ووضعه في أجواء الفعاليات المواكبة لها. وفي طبيعة الحال، طلبنا مباركته ومساندته في هذا الموضوع، بخاصة اننا دائما نستفيد من اللقاءات مع دولة الرئيس بري ومن خبرته التي لا حدود لها في السياسة اللبنانية".
كما استقبل الرئيس بري القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ محمد عصفور مع وفد العلماء.
وشكر الوفد للرئيس بري "إهتمامه ودعمه لحقوق الطوائف الروحية اللبنانية كافة ومنها حقوق الطائفة الاسلامية العلوية".
كما قدم الوفد لرئيس المجلس النيابي درعا تقديرية عربون وفاء وتقدير.
وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس وفدا من إدارة جامعة "المدينة" برئاسة مديرها مصطفى الكردي، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ومدير العلاقات العامة في الجامعة نبيل بواب والطلاب الذين قدموا جلسة محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمتها جامعة المدينة في مدينة صور قاربوا فيها ملف ترسيم الحدود البحرية من مواقع الدول الأعضاء، والتي أكدوا فيها حق لبنان في إستثمار ثرواته البترولية كاملة.
وتلا أحد أعضاء الوفد أمام الرئيس بري توصيات المحاكاة وقدم له درع الجامعة وعلمها. كما قدم بواب نسخة من كتابه "رحلة الكلمات".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
03:15 | 2022-12-19
19/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
09:40 | 2022-12-19
19/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
08:00 | 2022-12-19
19/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟
Lebanon 24
في سماء بيروت.. ماذا سيحدثُ قريباً؟
16:28 | 2022-12-18
18/12/2022 04:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:41 | 2022-12-19
19/12/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2022-12-19
الجيش أحرز المركز الأول في بطولة لبنان للمصارعة الحرة والرومانية - درجة أولى
14:34 | 2022-12-19
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
14:26 | 2022-12-19
في روميه.. البلدية تضبط عملية سرقة أسلاك كهربائيّة
13:47 | 2022-12-19
ما لم يُكشف عن حادثة العاقبيّة.. حديثٌ عن فيديوهات مؤلمة ومخاوف من "عنف"!
13:41 | 2022-12-19
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:17 | 2022-12-19
الجيش يتحرّك.. ما جديد قضية السجناء الفارّين من سجن جب جنين؟
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
19/12/2022 22:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
19/12/2022 22:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
19/12/2022 22:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact