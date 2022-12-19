الخليل تسلم من سفير الهند دعوة للمشاركة في اجتماع افتراضي وعرض مع لبس اوضاع موظفي تلفزيون لبنان

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل سفير الهند في لبنان الذي وضعه في أجواء ترؤس الهند لمجموعة العشرين للعام 2023 الذي سيكون عنوانه "أرض واحدة، عائلة واحدة، ومستقبل واحد". ووجه السفير الهندي للوزير الخليل دعوة للمشاركة في الإجتماع الإفتراضي الذي يحضّر له تحت شعار تمويل التنمية المستدامة للإنسان ومغزاه إيصال صوت البلدان النامية في ما يتعلق بمشاكلهم المالية.

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كذلك عرض الخليل مع مدير عام تلفزيون لبنان فيفيان لبس لأوضاع التلفزيون والمشاكل التي تواجهه لناحية التمويل وإنصاف العاملين عبر إمكانية منحهم المساعدة الشهرية التي هي عبارة عن راتبين كما سائر الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام.

وقد أبدى الوزير الخليل كل استعداد للمساعدة مع تأكيده على السعي وفقاً للقانون لإيجاد حلولٍ تراعي أوضاع العاملين الاقتصادية والمعيشية من ناحية، والإمكانات المالية للدولة من ناحية ثانية.