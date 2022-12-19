السنيورة عرض والسفير السعودي الأوضاع والعلاقات الثنائية

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس بعد ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.