منسّق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية: حريصون على دعم القطاع الصحي في لبنان

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، في مكتبه، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان عمران رضا.



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وثمن المنسق الأممي "الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة لتأمين رعاية صحية جيدة لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية، الى جانب مكافحتها للأوبئة وأخرها الكوليرا". واستعرض الطرفان خلال اللقاء التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في هذه المرحلة وانعكاساتها على الخدمات الصحية والاستشفائية وعلى الامور الحياتية للمواطنين والنازحين على حد سواء.وثمن المنسق الأممي "الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة لتأمين رعاية صحية جيدة لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية، الى جانب مكافحتها للأوبئة وأخرها الكوليرا".

وأكد الأبيض أن "وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة حريصة على الاستمرار بدعم لبنان وتمكينه بالموارد المادية والتقنية اللازمة له في هذه المرحلة".



في المقابل، أعرَبَ الابيض عن تقديره "لدعم الامم المتحدة للبنان والقطاع الصحي بالتحديد"، وحث على "زيادة الدعم المقدم، في هذه المرحلة، وتوسيعه ليشمل المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية".

كذلك، شدد الأبيض على "أهمية التنسيق وعلى المستويات كافة بين برامج الأمم المتحدة والبرامج القائمة في الوزارات اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة".