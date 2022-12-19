بيان لمصرف لبنان بشأن "صيرفة"... ماذا جاء فيه؟

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أعلن "مصرف لبنان" في بيان أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 36000 مليون دولار، بمعدل 30800 ليرة لبنانية للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفّذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" كافةً، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".