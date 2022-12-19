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لبنان

تحرّك عسكريّ للجيش في بعلبك.. ما القصّة؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 12:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قوّة من الجيش تنفذ مداهمة في بلدة دورس - قضاء بعلبك، وذلك بحثاً عن مطلوبين وممنوعات.
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