المرتضى من بعقلين: لغة النكد غير مفيدة

لفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "ما يحصل في لبنان حاليا سببه أن كثيرين منا على المستوى السياسي لا يقاربون المسائل الوطنية مهما كانت ملحة وضرورية ومصيرية، إلا بلغة النكد بدلا من لغة الإيجابية التي اعتمدها رمزي علم الدين".

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