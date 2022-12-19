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لبنان
المرتضى من بعقلين: لغة النكد غير مفيدة
Lebanon 24
19-12-2022
|
12:55
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لفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "ما يحصل في لبنان حاليا سببه أن كثيرين منا على المستوى السياسي لا يقاربون المسائل الوطنية مهما كانت ملحة وضرورية ومصيرية، إلا بلغة النكد بدلا من لغة الإيجابية التي اعتمدها رمزي علم الدين".
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كلام المرتضى جاء خلال رعايته ندوة حول كتاب الشيخ رمزي علم الدين "إحكي جالس” في المكتبة الوطنية - بعقلين، بحضور النائب مروان حمادة، الوزير السابق محمد المشنوق، الاعلامي سمير عطالله، مدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب وفاعليات سياسية واعلامية وثقافية.
واعتبر وزير الثقافة أنّ "النكد يسد الأبواب ويقود حتماً إلى الفشل، أما الإقبال على التعاطي في الشؤون الوطنية بإيجابية بناءة، تتلمس مواطن الخلاف وتسعى إلى حله بالكلمة السواء، فهو أفضل للجميع من التمترس خلف المواقف المتصلبة".
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