سعد اتصل بميقاتي مطالباً بالإسراع بدفع مستحقات بلدية صيدا لمواجهة أزمة النفايات

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أجرى النائب أسامة سعد اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتقى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، في إطار المساعي المتواصلة لمعالجة أزمة النفايات المتفاقمة في مدينة صيدا وضواحيها، وبهدف الإفراج عن المستحقات المالية لاتحاد بلديات صيدا الزهراني من الصندوق البلدي المستقل، والمخصصة لأعمال جمع النفايات ومعالجتها.وعرض سعد خلال اتصاله برئيس الحكومة، ولقائه مع وزير المالية، "حجم الكارثة البيئية التي تتعرض لها منذ أشهر مدينة صيدا وضواحيها والمتمثلة بانتشار أطنان النفايات في الشوارع والأحياء وقرب المدارس والمستشفيات، والمخاطر البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها".