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لبنان

الجيش يتحرّك.. ما جديد قضية السجناء الفارّين من سجن جب جنين؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 13:17
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نفّذت قوّة من مخابرات الجيش، مساء اليوم الإثنين، عمليات دهمٍ في بلدة بريتال بحثاً عن الفارّين من سجن جب جنين فجر اليوم.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإنّ الوحدات العسكريّة أقفلت مداخل عدّة للبلدة وسط انتشارٍ كثيفٍ على طريق بعلبك الدوليّة.
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