ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟

توقفت منذ ساعات ما بعد الظهر "غروبات الصرافين" عبر تطبيق "واتساب"، والتي تحدد سعر بيع وشراء الدولار في السوق الموازية عن العمل. وتقوم هذه المجموعات المخصصة بتسعير الدولار في السوق الموازية، لتُنقل بعدها التسعيرة الى تطبيقات الهواتف، وبالتالي فانّ هذه المجموعات غالباً ما تتحكم بسعر الدولار وهو ما أصبح معروفاً.

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ويأتي ذلك بعد الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، واستمرار المضاربات بين الصرافين وخصوصاً مع نهاية العام، حيث تشهد السوق طلباً كبيراً على الدولار من قبل التجار تخوفاً من مزيد من الارتفاع بسعر الدولار مع الشلل الذي سيرافق الحركة السياسية خلال نهاية العام.

وبحسب أحد الصرافين في السوق الموازية، فانّ هذه المجموعات ستعود الى العمل غدا او في ساعات متأخرة من الليل.