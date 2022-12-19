في روميه.. البلدية تضبط عملية سرقة أسلاك كهربائيّة

أعلنت بلدية رومية في بيان، اليوم الإثنين، عن "سرقة اسلاك كهربائية في البلدة".



وفي التفاصيل، فقد أشارت الى أنه "عندما كانت شرطة بلدية روميه تقوم بواجبها، استشبهت بسيارة من نوع جيب شيروكي أسود اللون وبداخله 3 اشخاص من الجنسية السورية وبحوزتهم ادوات حادة. عندها، اتصلت الشرطة بفصيلة درك برمانا وأبلغتها بالأمر، فكان الرد بتركهم".

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وأضافت البلدية: "عند تفتيش الأشخاص الـ3، وجدت شرطة البلدية اسلاكاً كهربائية مفككة فاتصلت مجدداً بفصيلة الدرك وتم تسليم أحدهم".



وطلبت البلدية من "جميع المواطنين ان تكون بحوزتهم اوراقهم الثبوتية عند مرورهم في بلدة روميه والتعاون مع شرطة البلدية حفاظا على امنهم وسلامتهم وعلى امن وسلامة اهالي البلدة".