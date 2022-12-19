سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟

كشفت مصادر ناشطة في قطاع السيارات لـ"لبنان24" إنّ "هناك تجاراً قرروا الالتزام حالياً ببيع سياراتهم الموجودة لديهم الآن على سعرِ دولار الـ1500 ليرة لبنانية رغم إقرار الدولار الجُمركي الجديد المُحدّد بسعر الـ15 ألف ليرة لبنانية".

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وأشارت المصادر إلى أنَّ البيع على سعر الدولار الرّسمي حالياً لا يعني أن السيارات التي سيتم استجلابها من الخارج ستُباع بناء للـ1500 ليرة لبنانية، وأضافت: "هناك مساعٍ لتحريك السّوق قليلاً ومنعه من الدخول في حالةٍ من الرّكود، وإلّا فإن الخسائر قد تكون كبيرة".