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لبنان

بالفيديو.. ماذا طلب البنك المركزي مؤخراً من مؤسسة "كهرباء لبنان"؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:19
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بثّت قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان "عقدة جديدة أمام عملية استجرار الفيول أويل"، وأشارت فيه إلى أنه "لدى مصرف لبنان طلبٌ بفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار من أجل استقدام شحنتين من الغاز أويل لصالح كهرباء لبنان وذلك من أصل الـ 300 مليون دولار التي كان المصرف المركزي قد اشتراها ويفترض أن يجيرها لصالح كهرباء لبنان على أن تسددها للمصرف المركزي بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة plus 20%".
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وبحسب التقرير، فإنّ "الشركة التي ستستورد هاتين الشحنتين ليست الشركة التي رست عليها مناقصة الغاز أويل وهي كورال دي أم سي سي المُسجّلة في أذربيجان، بل شركة "فيتول" التي كانت فازت بالمناقصة المتعلقة بالفيول أويل".
 
وبحسب الـ"LBCI"، فإن السبب بهذا التغيير هو أنّ شركة "كورال دي أم سي سي" طالبت بأن تتقاضى مستحقاتها في خلال شهر خلافاً لدفتر الشروط الذي يتحدث عن مهلة 6 أشهر. ولهذا آلت مناقصة "الغاز أويل" إلى شركة "فيتول" التي قبلت بمهلة الـ6 أشهر.
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. شاهدوا الفيديو المُرفق
 

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