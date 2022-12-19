19
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصير الطعن لم يتّضح بعد
Lebanon 24
19-12-2022
|
17:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يتوضح بعد مصير الطعن في دائرة المتن، في ضوء شدّ الحبال، حول تداعيات اعلان النتائج الاخيرة للطعون، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان في صلب مناقشات مؤتمر "بغداد 2.." ماكرون يسعى لمناخات تسهّل الانتخابات
Lebanon 24
لبنان في صلب مناقشات مؤتمر "بغداد 2.." ماكرون يسعى لمناخات تسهّل الانتخابات
20/12/2022 09:25:29
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان حاضر في القمة التاسعة لبلدان جنوب الاتحاد الأوروبي: ترحيب باتفاق ترسيم الحدود ودعوة لانتخابات رئاسية
Lebanon 24
لبنان حاضر في القمة التاسعة لبلدان جنوب الاتحاد الأوروبي: ترحيب باتفاق ترسيم الحدود ودعوة لانتخابات رئاسية
20/12/2022 09:25:29
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين
Lebanon 24
ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين
20/12/2022 09:25:29
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
جعجع: النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة (سكاي نيوز)
20/12/2022 09:25:29
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
03:15 | 2022-12-19
19/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:41 | 2022-12-19
19/12/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
14:34 | 2022-12-19
19/12/2022 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
08:00 | 2022-12-19
19/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذا البرج سيفرحون بعد طول انتظار في 2023.. اليكم ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
مواليد هذا البرج سيفرحون بعد طول انتظار في 2023.. اليكم ما قالته ماغي فرح
06:15 | 2022-12-19
19/12/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-12-20
الاتصالات مقطوعة بين الحليفين وتوترات جدية داخل "التكتل"
02:00 | 2022-12-20
بعد "زوبعة التعطيل": مجلس الوزراء سينعقد عند الحاجة
01:54 | 2022-12-20
وزير الصناعة وشيا افتتحا معرض FESTIVE EXHIBITION في فينيسيا
01:45 | 2022-12-20
أهالي رميش يتحرّكون "لشرح التعدي على عقاراتهم" ومصدر يرد: "إعادة تشجير"
01:30 | 2022-12-20
الكنيسة لا تسمّي هذه الشخصية ولكنها "ستبارك"
01:15 | 2022-12-20
الملف اللبناني ضمن نقاشات "بغداد 2" ووزيرة فرنسية في بيروت
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
20/12/2022 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact