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لبنان

مصير الطعن لم يتّضح بعد

Lebanon 24
19-12-2022 | 17:26
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لم يتوضح بعد مصير الطعن في دائرة المتن، في ضوء شدّ الحبال، حول تداعيات اعلان النتائج الاخيرة للطعون، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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