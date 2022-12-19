Advertisement

لبنان

انتخابات المفتين ورحلة الألف ميل..

Lebanon 24
19-12-2022 | 22:54
A-
A+
Doc-P-1021547-638071126729577151.jpg
Doc-P-1021547-638071126729577151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": عمليات إنتخاب المفتين التي تمت يوم الأحد الماضي في عدد من المناطق، تعتبر الخطوة الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين سنة، وتمت في أجواء تنافسية هادئة، كرست الخيار الديموقراطي في إنتخاب مفتي المناطق، وطوت صفحة التعيينات التي سادت فترة ليست قصيرة، بداعي الظروف الإستثنائية التي كانت سائدة في البلد.
Advertisement


وأهمية النتائج التي أسفرت عنها العمليات الإنتخابية أنها حملت المرشحين المعروفين بعلمهم الرصين، ويتحلون بالاعتدال والإنفتاح، فيما لم يحظ مرشحون آخرون، محسوبون على تيارات متشددة، ويعبّرون عن مواقف تُصنف بالتطرف، بالتأييد الكافي في السباق الإنتخابي، مما يؤكد ثبات أهل السنّة في مواقع الإعتدال، والتمسك بسياسة الحوار والإنفتاح على الشريك في الوطن، بعيداً عن المغالاة، وأساليب التحدي والاستفزاز، التي يُمارسها بعض الشركاء في البلد، في خطاباتهم الشعبوية، وركوب تيارات الطائفية الرخيصة، سعياً لمكاسب سياسية تغطي فشلهم في التصدي للأزمات المعقدة التي يتخبط بها البلد.
 
ولكن هذا الإنجاز، على أهميته، يبقى بحاجة إلى برامج عمل لمراكز الإفتاء في المناطق المختلفة، تساعد على تخفيف معاناة الناس في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وتُبلسم آلام المحتاجين إلى الدواء والإستشفاء، أو الساعين لتأمين حق أولادهم الطبيعي في التعليم.
 
كما أن العاملين في دوائر الإفتاء والأوقاف، والقائمين بخدمات المساجد من أئمة ومساعديهم، يعانون من ظروف حياتية صعبة، تتطلب معالجات مناسبة وسريعة، لتحصين الجسم الديني من إختراقات تُشكل خطراً على تركيبة المتفرغين لمهمات الدعوة للعقيدة السمحاء.
 
وإذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، يبقى الأمل كبيرًا بأن تكون العملية الإنتخابية بمثابة الخطوة الأولى في مسيرة النهوض بأوضاع العاملين في الجهاز الديني، قبل فوات الآوان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-12-20
02:00 | 2022-12-20
01:54 | 2022-12-20
01:45 | 2022-12-20
01:30 | 2022-12-20
01:15 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website