وزارة الإعلام تطلق مسابقة بين طلاب الجامعات.. اليكم التفاصيل (فيديو)

تعلن #وزارة_الاعلام_اللبنانية عن إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات لأفضل لوغو #بيروت_عاصمة_الإعلام_العربي_2023
يعبر عن عراقة وريادة بيروت في المجال الإعلامي
يفتح باب #المشاركة من 19/12/2022 ولغاية 2/1/2023
على المشاركين ارسال اعمالهم على البريد الالكتروني
info@ministryinfo.gov.lb pic.twitter.com/nQZxosQPRL
— وزارة الإعلام (@MinistryInfoLB) December 19, 2022
تعلن #وزارة_الاعلام_اللبنانية عن إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات لأفضل لوغو #بيروت_عاصمة_الإعلام_العربي_2023
يعبر عن عراقة وريادة بيروت في المجال الإعلامي
يفتح باب #المشاركة من 19/12/2022 ولغاية 2/1/2023
على المشاركين ارسال اعمالهم على البريد الالكتروني
info@ministryinfo.gov.lb pic.twitter.com/nQZxosQPRL