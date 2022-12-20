وزارة الإعلام تطلق مسابقة بين طلاب الجامعات.. اليكم التفاصيل (فيديو)

أعلنت وزارة الإعلام عن اطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات لأفضل لوغو وشعار، في إطار بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام ٢٠٢٣.



Advertisement info@ministryinfo.gov.lb. وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر": يفتح باب المشاركة من ١٩/١٢/٢٠٢٢ لغاية ٢/١/٢٠٢٣، وعلى الراغبين إرسال أعمالهم على بريد الوزارة الالكتروني:info@ministryinfo.gov.lb.

وأضافت: "ينظم للفائزين حفل تكريمي خاص في وزارة الإعلام".