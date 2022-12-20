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لبنان

وزارة الإعلام تطلق مسابقة بين طلاب الجامعات.. اليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2022 | 00:35
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أعلنت وزارة الإعلام عن اطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات لأفضل لوغو وشعار، في إطار بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام ٢٠٢٣.
 
وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر": يفتح باب المشاركة من ١٩/١٢/٢٠٢٢ لغاية ٢/١/٢٠٢٣، وعلى الراغبين إرسال أعمالهم على بريد الوزارة الالكتروني: 
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info@ministryinfo.gov.lb.
 
وأضافت: "ينظم للفائزين حفل تكريمي خاص في وزارة الإعلام".
 


 
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