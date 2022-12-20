الملف اللبناني ضمن نقاشات "بغداد 2" ووزيرة فرنسية في بيروت

أما وقد حسم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يزور لبنان في عطلتي الميلاد ورأس السنة، حيث انه سيشارك اليوم في قمة "بغداد 2" التي تعقد في الاردن، فإن ماكرون سيطرح الملف اللبناني مع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين الذين سيشاركون في القمة التي يحضرها إلى جانب فرنسا والسعودية وايران والاردن كل من مصر والامارات والكويت وقطر وتركيا وممثلين عن منظمات دولية.

وبحسب المعلومات فإن التركيز الفرنسي منصب على محاولة ايجاد تسوية مع الفرنسيين والسعوديين توصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر الأولى من العام المقبل.

وفيما لن يزور ماكرون قوات بلاده العاملة في جنوب لبنان، اشارت مصادر مطلعة لـ "لبنان 24 "إلى أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ستزور الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل قبل نهاية الشهر الجاري.