Advertisement

لبنان

الملف اللبناني ضمن نقاشات "بغداد 2" ووزيرة فرنسية في بيروت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-12-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1021586-638071219181098120.JPG
Doc-P-1021586-638071219181098120.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أما وقد حسم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يزور لبنان في عطلتي الميلاد ورأس السنة، حيث انه سيشارك اليوم في قمة "بغداد 2" التي تعقد في الاردن، فإن ماكرون سيطرح الملف اللبناني مع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين الذين سيشاركون في القمة التي يحضرها إلى جانب فرنسا والسعودية وايران والاردن كل من  مصر والامارات والكويت وقطر وتركيا وممثلين عن منظمات دولية.

وبحسب المعلومات فإن التركيز الفرنسي منصب على محاولة ايجاد تسوية مع الفرنسيين والسعوديين توصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر الأولى من العام المقبل.

وفيما لن يزور ماكرون قوات بلاده العاملة في جنوب لبنان، اشارت مصادر مطلعة لـ "لبنان 24 "إلى أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ستزور الكتيبة الفرنسية العاملة  في إطار اليونيفيل قبل نهاية الشهر  الجاري.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-12-20
04:30 | 2022-12-20
05:59 | 2022-12-20
05:57 | 2022-12-20
05:48 | 2022-12-20
05:43 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website