وزير الصناعة وشيا افتتحا معرض FESTIVE EXHIBITION في فينيسيا

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا معرض Festive Exhibition الذي تنظّمه شركة GATA Events & Promotions في فندق فينيسيا.

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وهنّأ بوشكيان اللبنانيين بحلول عيد الميلاد المجيد، "الذي يتجدَّد مع القلوب الدافئة الخافقة بالايمان والأمل، ومع النفوس التوّاقة الى اللقاء والمَلقى والوَحدة".





كذلك أثنى بوشكيان على "مبادرة الشركة المنظّمة التي جمعَت الذوقَ الصناعي الرفيع والمرهف، الأزياء والمجوهرات والأعمال الحرفية والحفريات الخشبية"، مشيرا الى أن هذه الصناعات الراقية الثلاث تنفذ بفكرٍ ابداعي وابتكاري خلّاق، بأيدي أشخاصٍ مَهَرَة فائقةِ البراعة، رفعت هذه القطاعات وطوّرتها".

ودعا "اللبنانيين الى التفاعل مع هذه المناسبات والمهرجانات والمعارض التي تؤكد أن لبنان لا يموت، لبنان الأصالة والتاريخ والحضارة والثقافة والابداع".