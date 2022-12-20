ارتدوا الكمامات وتجنبوا التجمعات.. طبيب يحذر

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا بشكل لافت في لبنان حيث تم أمس الإثنين تسجيل 74 إصابة جديدة بالوباء من دون تسجيل أي حالة وفاة، في المقابل يتفشى الانفلونزا ومتحوراته بشكل كبير حيث يعاني المرضى من حدة عوارضه التي قد تستدعي دخول المستشفى.

أمام تفشي موجة "الانفلونزا" هل يُمكن القول ان فيروس كورونا انتهى؟ البروفيسور رائف رضا رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان حذر عبر "لبنان 24" من عودة كورونا بأعداد كبيرة الى لبنان خاصة بعد عودتها الى الصين بنسبة 10 % بعدما اعلنت سابقا عن صفر بالمئة كورونا وخلوها منه.

وشدد رضا على ان "ارتداء الكمامة وتجنب الاكتظاظ والمسافة الآمنة أقصر الطرق للوقاية من كورونا ومن الانفلونزا على حد سواء كي لا نقع في المحظور ولاسيما مع قرب الاحتفالات بالأعياد والتجمعات داخل المنازل ، إضافة إلى قدوم عدد كبير من المغتربين والسياح إلى لبنان في هذه الفترة".

وقال رضا: "بعدما أصبحت الكمامة عند الكثيرين من الماضي وكأن فيروس كورونا انتهى، وفي ظل عدم تمكن نسبة كبيرة من اللبنانيين من اجراء فحوصات الـ PCR ،وفي ظل اختلاط الحابل بالنابل مع موجات الانفلونزا المتزايدة بشكل غير مسبوق، يجب الحذر حفاظا على الصحة والمجتمع في ظل صعوبة الاستشفاء وندرة الأدوية والوضع الاقتصادي المتردي".