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لبنان
بعد جبيل... 50 الف ليرة لمشاهدة زينة جونيه؟!
Lebanon 24
20-12-2022
|
03:15
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان بلدية جونيه تطلب من زوار زينة العيد فيها اوالقرية الميلادية الموجودة داخل أسواقها التجارية، مبلغاً مالياً قدره 50 الف ليرة لبنانية، في مقابل مشاهدتهم الزينة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
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وتفاعل الخبر غبر وسائل الاتصال الحديث، اذ عبّر البعض عن استغرابه لهذه الخطوة، الشبيهة بما أقدمت عليه بلدية جبيل، والتي تأتي في ظل ظروف اقتصادية متعبة جداً.
في هذا الاطار، يوضح رئيس بلدية جونيه جوان حبيش لـ "لبنان 24" ان " ما تقوم به البلدية هو مجرد الحصول على رقم ماليّ رمزيّ من الزوار الكبار للنشاط الميلادي في جونيه وليس من الصغار، اي انه يمكن لأي أُمٍ ان تأتي مع اولادها الى النشاط الميلادي، فيستفيدوا من مختلف تفاصيله في مقابل 50 الف ليرة فقط لا غير".
أضاف"هذا المبلغ يعود ريعه لـ8 جمعيات محلية كـ"كاريتاس" و"الصليب الأحمر اللبناني" وغيرهما من الجمعيات المشهود لها بمساعدتها الدائمة ووقوفها المستمر الى جانب الناس.والهدف من جمع المبلغ وتحويله الى الجمعيات، هو ارسال معاني العيد من البهجة والفرح وسواهما، الى العائلات الفقيرة جداً التي لن تتمكن من الوصول الى ساحة جونيه لمشاركتنا فرحة العيد".
المصدر: خاص لبنان24
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