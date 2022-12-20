Advertisement

لبنان

لبنان امام خيارين: إستكمال ما هدمته الحرب الأهلية أو بناء الدولة

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
20-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1021603-638071249063190259.jpg
Doc-P-1021603-638071249063190259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يمكن فهم"كربجة"مؤسسات الدولة الا من باب التعطيل الممنهج حتى نيل المكاسب، علما أن آثار  ذلك لا تظهر سريعا، لكن إنعكاساتها خطيرة كونها تفتك بكيان الدولة وتجعل من الزبائنية شكلا طبيعيا وليس مستنكرا.
Advertisement
 
 
اليوم يتسلّح رئيس "تكتل لبنان القوي"النائب جبران باسيل بالكتلة المسيحية الأكبر، حيث يعمد إلى تعطيل جلسات الحكومة والتفتيش عن حلول لسبل تصريف الاعمال بالحد الأدنى ، بحجة الحفاظ على الحقوق المسيحية والميثاق الوطني، بينما الحقيقة انه يحاول وضع اليد على كل المؤسسات الدستورية و التشريعية والتنفيذية دفعة واحدة.
 
هنا، لا يتساءل احد السياسيين عن مشروعية الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس ميشال عون العام 1989 ،واخذها صلاحيات رئاسة الحكومة ثم مشروعية قراراتها بعدما انسحب منها الضباط المسلمون بشكل كامل، ليخلص بأن هذا المنطق يهدم مفهوم الدولة ويهز أساسه.
 
لذلك، يمكن القول إن باسيل يتعمد الذهاب إلى الخيارات المتطرفة عبر استكمال ما لم تفعله الحرب الأهلية من اقتتال وتفريق وتصنيف للبنانيين الى فئات و طوائف، فعاصفة الاستهزاء بالوزراء المسيحيين لن تخمد، طالما ان باسيل ينتقص من مسيحية من ليس معه، أو يصنف المسيحيين فئات متدرجة.
هذا المنطق يشكل جريمة بحق فكرة لبنان بالأساس ولا يمكن التغافل عنه تحت مسميات مقتضيات الحفاظ على الحد الأدنى من  الوفاق الوطني، فالحل المتاح واضح و لا لبس فيه و يقضي باحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، فالدولة القادرة القوية هي الضامن لكل الحقوق و ينبغي التصرف على هذا الأساس.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-12-20
04:30 | 2022-12-20
05:59 | 2022-12-20
05:57 | 2022-12-20
05:48 | 2022-12-20
05:43 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website