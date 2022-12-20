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لبنان

في الميناء... اطلاق نار على احد المباني

Lebanon 24
20-12-2022 | 02:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين خلال ساعات الليل، على اطلاق النار بإتجاه "مبنى التوم" في مدينة الميناء.
وقد ادى اطلاق النار الى تحطيم زجاج  الباب الرئيسي للمبنى دون وقوع اصابات بشرية.
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وحتى الساعة مازالت اسباب اطلاق النار مجهولة. 

المسناء

اطلاق النار

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