في الميناء... اطلاق نار على احد المباني

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين خلال ساعات الليل، على اطلاق النار بإتجاه "مبنى التوم" في مدينة الميناء.



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وحتى الساعة مازالت اسباب اطلاق النار مجهولة. وقد ادى اطلاق النار الى تحطيم زجاج الباب الرئيسي للمبنى دون وقوع اصابات بشرية.وحتى الساعة مازالت اسباب اطلاق النار مجهولة.