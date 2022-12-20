Advertisement

لبنان

صيدٌ ثمينٌ لـ"قوى الأمن" في جونيه.. هؤلاء وقعوا بقبضتها!

Lebanon 24
20-12-2022 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1021608-638071261282711592.jpg
Doc-P-1021608-638071261282711592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط أحد الأشخاص بعمليات تجارة وترويج المخدرات في محلة جونية والمناطق المجاورة لها.
Advertisement

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: ش. ح. (مواليد عام 1977، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب ملاحقة قضائية بجرم مخدرات. وبتاريخ 3-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة جونية أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن سيارته نوع "سوبارو" لون جردوني وبرفقته المدعو: ط. ر. (مواليد عام 1976، لبناني). وبتفتيشهما والسيارة ضبط بحوزة الاول: /62/ غ من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل مظاريف، مبلغ مالي عبارة عن /10,670/$، /50/ يورو و/1,500,000/ ل.ل.، /4/ هواتف خلوية، بطاقة هوية ورخصة سوق مزورتَين.

وبتفتيش منزل الاول في محلة حارة صخر عثر بداخله على:

-/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها الاجمالية حوالى /735/ غ.

- كيس نايلون شفاف بداخله مادة الضربة زنتها حوالى /88,7/ غ

- /30,3/ غ من مادة الماريجوانا.

-/368/ غ من مادة حشيشة الكيف.

-/10/ مظاريف ورقية بداخلها مادة الكوكايين زنتها /9,3/ غ.

- ظرفين من النايلون يحتويان على مادة الباز كوكايين زنتهما حوالى /5,4/ غ

 - /13/ علبة بلاستيكية ذات حجم وسط وكبير بداخلها آثار من مادة الكوكايين.

- مبلغ مالي وقدره /1,100,000/ ل.ل.، /1,550/ $ وميزان حساس، إضافة الى كمية من العلب البلاستيكية والاوراق البيضاء واكياس النايلون تستخدم في توضيب المخدرات.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة وتخزين المخدرات وترويجها لحسابه الخاص، وانه يستحصل على الكميات من مادة الكوكايين من منطقة البقاع، ويعمل على تقسيم المخدرات داخل منزله وتوزيعها في مختلف مناطق المتن وكسروان، كما تبين أن الثاني يتعاطى مادة الكوكايين ويستحصل عليها من الاول.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-12-20
04:30 | 2022-12-20
05:59 | 2022-12-20
05:57 | 2022-12-20
05:48 | 2022-12-20
05:43 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website