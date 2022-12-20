كرم: للتعاون مع مبادرة إتحاد بلديات الكورة لتنظيم شؤون المنطقة

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فادي كرم البيان التالي :



"مع غياب خدمات الدولة ومؤسساتها بشكل عام ومع تكاثر عمليات السرقة والتّعديّات على الأرزاق في منطقة الكورة، ومع تصاعد الضغوطات على الأجهزة الأمنية المُولجة حماية المواطنين والسلامة الأهلية، تأتي مبادرة إتحاد بلديات الكورة المتمثّلة بالتعميم الصادر إلى البلديات الأعضاء والخاصّ حول الأوضاع الأمنية المستجدّة، خطوة في مكانها كونها جاءت في الوقت المناسب لتدارك ما قد يستجدّ من أمور طارئة على الصُعد كافة، ولذلك أتمنّى على كل بلديات الكورة التعاون مع بعضها البعض ومع الإتحاد لإنشاء مجلس طوارىء يكون دوره تنظيم شؤون الكورة العامة ومتابعتها".

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ودعا كرم أهالي الكورة المُقيمين والمنتشرين في الداخل والخارج للتّفاعل إيجابياً مع هذه المبادرة الضرورية والمساهمة بالسبل كافة لإنجاحها لِما لها من تأثير إيجابيّ على الإدارة اللامركزية الضرورية، وللحفاظ على سلامة أهالي الكورة ومصالحهم وأرزاقهم".

واضاف: "وأدعو أيضاً الإتحاد والبلديات للتعاون مع قائمقام الكورة ومع الأجهزة الأمنية لضمان حسن سير الأمور، تجنّباً للمحظور. كما أنني بكامل جهوزيّتي لتقديم كلّ ما أمكن من المساعدات والإمكانات لهذا المشروع" .



