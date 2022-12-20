عن تعرفة "أوجيرو".. وزير الإتصالات يعلن أمراً مهماً

رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أننا "دخلنا في الزمن المفتوح للفراغ الرئاسي"، مشيراً إلى أن "هناك تباعد وتباين في المواقف حتى اللحظة ولا شيء مرتقباً في المدى القريب لسوء الحظ".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال القرم رداً على سؤال حول احتمال زيادة التعرفة لتأمين طلبات موظفي شركتيْ الخليوي: "الإتفاق الذي توصّلنا إليه معهم هو نفسه الذي كان موجوداً قبل إضرابهم".

وبالنسبة إلى أوجيرو، أكد القرم أن "الوضع صعب في ظلّ ما وصل إليه سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أنه "يجب تعديل التعرفة في أوجيرو في الوقت المناسب، لكن الوقت اليوم ليس ملائماً".