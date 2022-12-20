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لبنان

منسق عام جبهة "العمل الإسلامي" زار قاسم.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
20-12-2022 | 04:13
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استقبل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مكتبه، منسق عام جبهة "العمل الإسلامي "في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد.
 
 
وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع والشؤون المحلية والإقليمية ولا سيما فيما خص انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل المؤسساتي ككل، وفيما خصّ الوضع في فلسطين المحتلة. 
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وبعد الاجتماع، قال الشيخ الجعيد: "تشرفت بزيارة نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير، وخصوصاً في عمله الدؤوب لمصلحة الوطن وحرصه الشديد على النهج الوحدوي المقاوم".
وشدد على "ضرورة العمل الجدّي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بعيداً من أسلوب التحدي والمكابرة، يعمل لمصلحة الوطن ووحدة أبنائه ويكون سنداً لقوة لبنان ولا يطعن بظهر المقاومة".
 
 
واعتبر أنّ "الانتخاب بالورقة البيضاء ليس للتعطيل بل للإسراع في انتخاب الرئيس عن طريق الحوار والتوافق كما هو معلوم في لبنان، لأنّ الحوار هو الطريق الصحيح والأمثل للوصول إلى بر الأمان والخاتمة السعيدة وخصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية الضاغطة وغير المسبوقة التي تعصف بالبلاد ويدفع ثمنها المواطن اللبناني".

 

وأشار الشيخ الجعيد إلى "الهمروجة السياسية والإعلامية الرخيصة في قضية مقتل الجندي الايرلندي في العاقبية عرضاً وغير المقصود"، معتبراً أنّ "المواقف الصادرة من قبل بعض الجهات والقوى الحزبية والرسمية هي مواقف يُشتم منها رائحة مؤامرة تستهدف المقاومة التي هي قوة لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، وفي مواجهة الفتن الداخلية والعمل على وحدة الوطن ووحدة شعبه ومؤسساته".
وسأل: "أين تلك القوى والشخصيات في موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ وأين استنكاراتهم وخصوصاً حين تتعرض الشقيقة سوريا إلى العدوان من الأجواء اللبنانية؟ وأين حرصهم على السيادة ودفاعهم عن الوطن براً وبحراً وجواً؟".



كما أشاد جعيد "بتضحيات المقاومة الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني المجاهد والمناضل"، معتبراً أن "العمليات الجهادية المستمرة في الضفة الغربية وتبني خيار المقاومة
المصدر: الوكالة الوطنية
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