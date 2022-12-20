21
o
بيروت
24
o
طرابلس
5
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الدولار.. إرتفاعٌ أم انخفاض؟
Lebanon 24
20-12-2022
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الباحث في الشؤون المالية جهاد الحكيّم أنّ "العمليات التي تحصل على منصة صيرفة غير منطقية"، مشيراً إلى أنه "في الاقتصاد، لا يُمكن تكوين ثروة من لا شيء"، وأضاف: "إن تحقيق الأرباح من قبل أصحاب النفوذ وكبار التجار من خلال صيرفة يحصلُ على حساب تدهور سعر صرف الليرة، أي على حساب المواطنين".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، شبّه عملية منح الدولارات عبر "صيرفة" بعملية الدعم، وقال: "لقد تمّ إيهام الناس بأنّ عملية الدعم تساعدهم في حين أنّ المواطنين يربحون 10% ويخسرون 90% بسبب تدهور سعر صرف الليرة وتبخّر الودائع، ونحن اليوم في الدوامة نفسها".
وكشف الحكيم أنه أنه لا سقف لسعر الدولار حالياً وفي المرحلة القادمة، موضحاً أنه "سبق أن ذكر ذلك منذ أن أصبح الدولار بـ2700 ليرة لبنانية"، رافضاً الدخول في لعبة الأرقام.
ونبّه الحكيّم إلى أننا في حالة سقوط على جميع المستويات، معتبراً أن "التدهور لا ينحصر فقط بسعر الليرة، إذ باتت تعرض على اللبنانيين في الخارج رواتب ضئيلة لا تليق بقدراتهم،
فيما القطاعات المصرفية والاستشفائية والتعليمية في لبنان في تدهور تام".
وأكد الحكيم أن "المشكلة تكمن في أن الاقتصاد بات فيه ندب كبير وليس من السهل التخلص منه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:41 | 2022-12-19
19/12/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
14:34 | 2022-12-19
19/12/2022 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
08:00 | 2022-12-19
19/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
09:40 | 2022-12-19
19/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُكشف عن حادثة العاقبيّة.. حديثٌ عن فيديوهات مؤلمة ومخاوف من "عنف"!
Lebanon 24
ما لم يُكشف عن حادثة العاقبيّة.. حديثٌ عن فيديوهات مؤلمة ومخاوف من "عنف"!
13:47 | 2022-12-19
19/12/2022 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:20 | 2022-12-20
لقاءات لميقاتي في السراي.. بحثٌ بموضوع الأدوية والطبابة وملف قطاع السيارات
04:30 | 2022-12-20
باسيل في مرحلة جس النبض الخارجي فهل يفضّ التحالف؟
05:59 | 2022-12-20
لمناسبة رأس السنة... تعميم مهمّ لوزير الداخلية
05:57 | 2022-12-20
إطلاق نار على محل في بعلبك... ما القصة؟
05:48 | 2022-12-20
يوحنا العاشر: صلاتنا من أجل سلام العالم ومن أجل مطراني حلب
05:43 | 2022-12-20
بعد قرار توقيفه عن العمل.. هذا أول ردّ من القاضي شادي قردوحي
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
20/12/2022 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
20/12/2022 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
20/12/2022 13:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact