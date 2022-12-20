خبيرٌ يكشف ما سيجري بسعر الدولار.. إرتفاعٌ أم انخفاض؟

اعتبر الباحث في الشؤون المالية جهاد الحكيّم أنّ "العمليات التي تحصل على منصة صيرفة غير منطقية"، مشيراً إلى أنه "في الاقتصاد، لا يُمكن تكوين ثروة من لا شيء"، وأضاف: "إن تحقيق الأرباح من قبل أصحاب النفوذ وكبار التجار من خلال صيرفة يحصلُ على حساب تدهور سعر صرف الليرة، أي على حساب المواطنين".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، شبّه عملية منح الدولارات عبر "صيرفة" بعملية الدعم، وقال: "لقد تمّ إيهام الناس بأنّ عملية الدعم تساعدهم في حين أنّ المواطنين يربحون 10% ويخسرون 90% بسبب تدهور سعر صرف الليرة وتبخّر الودائع، ونحن اليوم في الدوامة نفسها".

وكشف الحكيم أنه أنه لا سقف لسعر الدولار حالياً وفي المرحلة القادمة، موضحاً أنه "سبق أن ذكر ذلك منذ أن أصبح الدولار بـ2700 ليرة لبنانية"، رافضاً الدخول في لعبة الأرقام.

ونبّه الحكيّم إلى أننا في حالة سقوط على جميع المستويات، معتبراً أن "التدهور لا ينحصر فقط بسعر الليرة، إذ باتت تعرض على اللبنانيين في الخارج رواتب ضئيلة لا تليق بقدراتهم، فيما القطاعات المصرفية والاستشفائية والتعليمية في لبنان في تدهور تام".