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لبنان
بقيمة 8.86 مليون دولار... اتفاقية بين "البيئة" والبنك الدولي لدعم ادارة النفايات
Lebanon 24
20-12-2022
|
05:08
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تمّ في وزارة البيئة توقيع اتفاقية مشروع الحد من الإنبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات في إطار اقتصاد دائري بين وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.
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وبموجب هذه الاتفاقية يُموّل هذا المشروع صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر مُموّل في العالم لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، والتصدي لتغيّر المناخ في البلدان النامية.
وستساعد منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار أميركي لبنان على الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، وتحسين إدارة هذه النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، والحد من تعرض السكان في شمال وجنوب البلاد للمواد الخطرة.
وقال جان كريستوف كاريه، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي: "على الرغم من التحديات المتزايدة، حقّق لبنان تقدماً في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع مسودة إستراتيجية وطنية تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري. وفي المرحلة القادمة، على لبنان وضع أسس متينة للحوكمة البيئية من خلال تنفيذ إصلاحات قطاعية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الاستدامة المالية للاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، لا سيما تلك التي تساهم في خلق فرص عمل خضراء".
ومن جهته، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، "في إطار المشروع، سيتم تنفيذ مشروعات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه عبر تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية، بالإضافة الى إجراء دراسات مفصلة لمختلف المناطق ومواقع التخلص من النفايات الصلبة القابلة للتحسين، وذلك لتأكيد الجدوى الفنية والمالية والمؤسسية للأنشطة المزمع تنفيذها ضمن استراتيجية وزارة البيئة للوصول الى ادارة متكاملة للقطاع. ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي يأتي مكملاً لتعاوننا القائم مع البنك الدولي في مجال إدارة النفايات الصلبة في مناطق خدماتية أخرى، ومنها بيروت والمتن والحوض الأعلى لنهر الليطاني".
ويهدف المشروع إلى معالجة العوائق التي تحول دون الحد من الانبعاثات الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والحرق العشوائي والحد من آثارها على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
كما يهدف إلى تعزيز السياسات البيئية، وبناء القدرات، وتعزيز التخطيط طويل الأجل لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات الصلبة. كما سيعمل على مكافحة رمي النفايات الصلبة المنزلية في المكبات العشوائية التي يتم حرقها بشكل دائم في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه. وسيحقق هذا المشروع منافع مباشرة لسكان المناطق المحيطة بالمكبات العشوائية الذين يتعرضون لمخاطر تلوث الهواء والمياه والمواد الغذائية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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