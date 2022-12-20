لقاءات لميقاتي في السراي.. بحثٌ بموضوع الأدوية والطبابة وملف قطاع السيارات

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي للبحث في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان.



وشارك في اللقاء رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على رأس وفد من مستشفى الجامعة .

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وأعلن الوزير الأبيض بعد اللقاء: "عقد إجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي مع وفد من مستشفى الجامعة الأميركية برئاسة رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري، وهي أتت استتباعا للزيارة التي قام بها دولة الرئيس لمركز" نايف باسيل" لمعالجة مرضى السرطان في الجامعة الأميركية، وكان الموضوع الأساسي فيها مرضى السرطان وتأمين الطبابة والأدوية لهم.

وبعد التشاور في التحديات التي تواجهها المستشفيات لتأمين العناية والأدوية للمرضى، توصلنا إلى عدة خلاصات:

- التأكيد من الحكومة ومن وزارة الصحة على تقديم كافة الامكانات لدعم مرضى السرطان والمؤسسات التي يعالجون فيها. فرغم الموارد القليلة المتاحة حاليا، فإننا نعتبر أنه عبر الأنظمة التي وضعتها وزارة الصحة، وخصوصا نظام تتبع الدواء وتأمينه من المصدر الى المريض، فإننا نسهم في تغطية كمية كبيرة من المرضى للحصول على الأدوية التي يحتاجون اليها.ونحن سنعمل على تطبيق هذا البرنامج وتوسيعه ليشمل الأدوية الأخرى".



أضاف: "أما الموضوع الثاني فهو إيجاد الحلول لتقديم خدمات أفضل للمرضى بالتعاون مع جميع الأفرقاء، وسيتم عقد اجتماع برعاية وزارة الصحة لكل الأفرقاء الذين يعنون بعلاج السرطان، من المؤسسات الضامنة الى المؤسسات ألاستشفائية الى الجمعيات للوصول الى قرارات مشتركة في هذا الخصوص وإيجاد الحلول للمشاكل.

أما الموضوع الثالث فهو موضوع الدواء المزور حيث بضطر بعض المرضى لجلب أدوية من السوق السوداء أو من الخارج ويتبين أنها مزورة. ونحن نحذر الجميع من ان الطرق الملتوية التي يدخل بها الدواء الى لبنان تعرض المرضى للخسارة المادية والجسدية،ونحن نعتبر أن الحل الأنجع لهذا الموضوع هو تأمين الأدوية لجميع المرضى وبذلك لا يضطرون الى اللجوء للسوق السوداء.

واخيرا شدد دولة الرئيس على تقديره الكامل ودعمه لجميع المؤسسات الاستشفائية الجامعية التي لم تتوقف ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، عن القيام بواجبها للوقوف الى جانب المرضى، ونحن في الحكومة مستمرون، وبرغم الظروف الصعبة بالتعاون مع الجميع لإيجاد حلول للمشكلات الصعبة".

وردا على سؤال عن الأدوية الأخرى التي سيتم تأمينها قال: "أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية مثل مرض التصلب اللويحي وغيره، فان نظام التتبع يشمل الآن نحو 14 دواء والوزارة في صدد ادراج 28 دواء جديدا على هذه اللائحة مما يسمح لنا بحل اكبر قدر من المشكلة".



بيروت عاصمة للإعلام العربي



ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص لبحث الخطوات الإدارية والفعاليات والأنظمة المقترحة ل" اعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي 2023"شارك فيه: وزراء الاعلام زياد مكاري، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد المرتضى، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



الوزير مكاري



وأعلن الوزير مكاري بعد اللقاء: "اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي للتحضير لفعاليات "اعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي عام 2023"، ونحن كحكومة لبنانية وكلبنانيين وكجسم ومؤسسات اعلامية، نعتبر هذه الفعاليات فرصة لابراز دور بيروت الاعلامي تاريخا وحاضرا ومستقبلا. ونحن مرتاحون لتنظيم هذه الاحتفالية فلبنان مليء بالمناسبات الاعلامية والثقافية والسياحية وكل هذه الفعاليات ستكون ضمن فعاليات بيروت عاصمة للإعلام العربي".

أضاف: "ان الجزء الأكبر من تمويل هذه الفعالية سيكون عبارة عن هبات ورعايات من جهات يهمها دعم هذا الاحتفال. ولقد أطلقنا مبارات لأفضل "شعار " للمناسبة بين الجامعات اللبنانية، ويتم اليوم عرضه على كل التلفزيونات، فنحن نحاول إشراك اكبر شريحة ممكنة من الشابات والشباب اللبنانيين لانجاح هذه الفعالية التي سيكون موعدها مبدئيا في منتصف شهر شباط حيث سيتم الافتتاح في بيروت في حضور وزراء الإعلام العرب والوفود المرافقة. وسنشكل في هذا الخصوص لجنة في وزارة الإعلام وسيكون هناك مكتب اعلامي لمواكبة هذه الفعاليات التي هي بالشراكة مع جامعة الدول العربية".



جمعية تجار السيارات المستعملة



وإستقبل رئيس الحكومة وفداً من "جمعية تجار السيارات المستعملة" برئاسة رئيس "نقابة اصحاب معارض السيارات"وليد فرنسيس وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي.

بعد اللقاء قال فرنسيس: "عرضنا على دولة الرئيس ميقاتي المشكلة التي نواجهها في القطاع.نحن مع قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة، ولكن الامر يحتاج الى ملحق مرسوم يتعلق بتعديل الشطور الجمركية كي تتم زيادة الرسم بحدود العشرة أضعاف بدلا من زيادته 18 ضعفا، وقد أبدى دولته اهتماما بالموضوع وأجرى اتصالات عدة بحضورنا مع وزير المال وعدد من المعنيين لإيجاد الحل السريع لمشكلتنا التي تحتاج الى مجلس وزراء للتوقيع على هذا المرسوم، وللبحث عن حل اسرع بطريقة قانونية للتنفيذ. دولته أكد أمامنا انه يعمل ضمن الدستور والقانون الذي لا يقبل ان يتخطاه، وسيعمل على حل الموضوع بسرعة ونتمنى ان يتم ذلك بطريقة تتخطى ضرورة انعقاد مجلس الوزراء أي بطريقة تخفيفية الى حين توقيع مرسوم تعديل الشطور".

سئل: هناك نقمة من المواطنين عليكم حيث سيتم بيع السيارات الموجودة اصلا في معارضكم على اساس الدولار الجمركي بـ15 الف ليرة؟

أجاب: على من هو ناقم علينا ان يضع نفسه مكاننا خصوصا اننا نتحمل خسائر كبيرة، فعند اعلان حاكم مصرف لبنان بان وضع الليرة سليم ولا خوف عليها بقيت أموالنا في المصارف وبالعملة الوطنية، لذلك خسرنا مبالغ كثيرة جراء ارتفاع سعر الدولار، خصوصا واننا كنا نأمل ان تحل الأزمة خلال أربعة او خمسة أشهر لكنها لم تحل حتى وصلنا لان نبيع شيك ال 100الف دولار بعشرين الف دولار، أي أننا أصبحنا نتحمل خسائر بحدود 80% من قيمة رأسمالنا لكي نحصل على "الفريش دولار" لشراء السيارات. نحن لم نرفع أسعار السيارات لان هناك ركودا كبيرا في القطاع حتى انه ليس في استطاعتنا بيع السيارات الموجودة لدينا على الأسعار القديمة. كما اننا القطاع الوحيد الذي يدفع 61% ضريبة من قيمة السلعة الذي يستوردها أي ندفع 50%للجمارك و11% كضريبة على القيمة المضافة لصندوق خزينة الدولة لتوزيعها على القطاع العام، فالرسوم التي تطالنا سيدفعها المواطن اللبناني.



رابطة قدامى القوى المسلحة



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية" ضم :اللواء نقولا مزهر، العميد جورج سلامة، العميد مصطفى مسلماني، العميد انطوان هيدموس، والعميد الياس يونس.

وصرح اللواء مزهر بعد اللقاء:" نحن وفد رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، جئنا نشكر الرئيس ميقاتي على إقرار مرسوم المساعدة الإجتماعية مع متممات الراتب للعسكريين المتقاعدين وعسكريي الخدمة الفعلية.

وقال: "فوجئنا كعسكريين متقاعدين بواقع الحياة المدنية،فنحن اعتدنا على إعطاء الأمر واحترامه والسهر على تنفيذه، ونحن الذين نرى من منظار المناقبية العسكرية ان ساسة الوطن هم على صورتنا ومثالنا في خدمة لبنان وشعبه، ولكن للاسف بدل الشرف وقعنا في القرف وبدل التضحية صرنا الضحية، وبدل الوفاء واجهنا الرياء. فكفى يا ساسة بلادنا لا تعكسوا خلافاتكم على حقوقنا.

وقال:"وعدتمونا بضم المتممات الى أساس معاشنا لنتساوى مع إخوتنا في المواطنية كما نص الدستور اللبناني، وها انتم اليوم لم توقعوا المرسوم الموعود بحجة خلافات تتقاذفون كرتها في ما بينكم، هذا من دون أن ننسى غيرها من الوعود كالمساعدات المدرسية وغيرها.

أضاف: أننا اليوم نطالبكم يا سادة بلادنا، ان ترجعوا لنا حقوقنا المكتسبة، والا، وليس من باب الإنذار ، وإنما من باب حب البقاء ستروننا نلجأ الى كل أسلوب ديموقراطي، وكم هي كثيرة خياراتنا من أجل تحصيل حقوقنا، لا تحرجونا فتخرجونا.

وردا على سؤال عمن يجب أن يوقع على المرسوم قال :" وزير الدفاع، وهو لم يوقعه لغاية الآن، وسنلتقي به لمطالبته بتوقيع هذا المرسوم الذي يتضمن حقوق المتقاعدين وأيضا من هم في الخدمة الفعلية، وسنلتقي به للوقوف على موقفه، نحن راجعنا رئيس الحكومة وهو كان يتوقع ان يصله المرسوم اليوم ولكنه لم يصل .



مراسم الجمهورية



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد يمثل مراسم الجمهورية اللبنانية ضم كلا من: الدكتور نبيل شديد عن رئاسة الجمهورية، علي حمد عن رئاسة مجلس النواب، ولحود لحود عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقد اطلع الوفد رئيس الحكومة على التعديلات المقترحة على المرسوم المتعلق بمراسم الجمهورية اللبنانية، واعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته في هذا الصدد.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اجتماع ميقاتي مع الأبيض بشأن ملف الطبابة والأدوية

اللقاء مع جمعية تجار السيارات المستعملة

اللقاء مع رابطة قدامى القوى المسلحة



الاجتماع مع وفد يمثل مراسم الجمهورية اللبنانية