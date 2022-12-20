ماذا كشفت مصادر بكركي عن لقاء الراعي وبخاري؟

قالت مصادر بكركي للـ"ال بي سي"، إنّ السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أكّد خلال لقائه البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد، وأنّ المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات، وأنّ التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمرّ".

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